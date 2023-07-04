Роскачество: как распознать, что кондиционер опасен

04.07.2023 | 16:32

С наступлением жаркой погоды многие пензенцы вспомнили о кондиционерах как о доступном способе отрегулировать микроклимат в доме или квартире. Однако иногда их использование может нанести вред здоровью.

Специалисты Роскачества рассказали, как понять, что кондиционер грязный, и чем это опасно.

Угрозу в первую очередь представляет плесень. Один из основных признаков ее появления в устройстве - кислый запах. На фильтры и пластины она может попадать из воздуха, а внутри размножается, если в помещении высокая влажность и плохая вентиляция.

«При включении кондиционера споры плесени из него попадают опять в воздух. Если их становится много, они уже представляют опасность для человека», - уточнили в Роскачестве.

Кроме того, в процессе работы кондиционер ежедневно пропускает через себя огромное количество неочищенного воздуха с пылью и биоаэрозолями.

«Все это накапливается на фильтрах устройства, а повышенная влажность приводит к быстрому размножению микроорганизмов. Кондиционер во время работы начинает разносить плесень и опасные аэрозоли по помещению», - предупредили специалисты.

Уточняется, что после часовой работы кондиционера в помещении происходит увеличение процентного соотношения грибов плесени, среди которых есть и потенциально опасные Aspergillus, Penicillium и Trichoderma.

При появлении кислого запаха нужно осмотреть доступные элементы устройства. Если обнаружится плесень, пользоваться кондиционером нельзя до полного ее уничтожения.