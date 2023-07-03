Кузнечанам рассказали, какие лавочки они заслужили

03.07.2023 | 21:00

Сломанные горожанами лавочки нужно своевременно убирать с улиц. Так считает глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Испорченных скамеек, к сожалению, немало, и на их место следует устанавливать антивандальные конструкции, как на Привокзальной площади, «которые не сдвинешь».

«Скамейки у нас летят одна за одной. Такие нужны, от которых отламывать нечего. Хотя найдут что отломать», - отметил он на совещании в местной администрации в понедельник, 3 июля.

Кроме того, Сергей Златогорский попросил коммунальщиков выделять хотя бы день в неделю для сбора бросового мусора.

Говоря о благоустройстве города в целом, он подчеркнул: если бы кузнечане не выбрасывали из окон машин бычки от сигарет и не оставляли бы на улице упаковку от еды из фастфуда, то чистоту удавалось бы сохранять на более долгий срок.