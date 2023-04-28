Житель Зари оборал матом главу Пензы Александра Басенко

28.04.2023 | 14:18

В пятницу, 28 апреля, глава Пензы Александр Басенко на сессии в гордуме рассказал о неприятном инциденте, случившемся в ним во время ремонта дороги в Заре.

«Когда мы делали ремонт - своими силами - стояла пробка. Я туда приехал посмотреть, как работает наше предприятие», - сообщил глава Пензы.

Дорожное покрытие ремонтировали по многочисленным просьбам местных жителей. Все ямы, на которые те жаловались, были заделаны.

«Так вот, водитель, который на машине мимо проезжал, остановился, открыл окно и матом в наш адрес орал, какие мы негодяи, что он 15 минут простоял в пробке... Я вот стою и думаю: то ли дороги ремонтировать, то ли чтобы он по этим ямам ездил», - отметил Александр Басенко.

Он подчеркнул: ограничение движения - естественный процесс во время строительно-монтажных работ. «Даже песенка есть такая: «не стойте и не прыгайте там, где идет строительство или подвешен груз», - процитировал глава Пензы.