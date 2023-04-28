На улице Володарского приведут в порядок шахту бомбоубежища

28.04.2023 | 19:44

Многим невдомек, что за странное сооружение стоит на улице Володарского и какое значение имели эти постройки в прошлом.

«Думала, трансформаторная будка, но непохоже», - отметила пензячка.

Местный дворник тоже размышлял, какая функция у старого строения. По его мнению, пора сломать, пока не развалилось и не пришибло кого-нибудь случайно.

«Я сам из деревни, езжу сюда на работу с декабря. А что это такое, я даже не знаю. Там какие-то провалы. Вытяжка?» - предположил Владимир.

Это вентиляционная шахта убежища. Стоит рядом с домом на Володарского, 67. Как помогли журналистам «Службы 11» выяснить в пресс-службе администрации Пензы, в декабре 2022 года объект передали на баланс управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

«Они приезжали, бомбоубежище убрали все и сказали, что это будут делать, когда будут деньги», - сообщил старший по дому № 67 на улице Володарского Александр Георгиевич.

В этом году учреждению выделены средства для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения. Он начнется, как только бумаги будут готовы и найдутся деньги на реконструкцию.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).