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Из жизни

В Пензе электрические провода рухнули с моста в Суру

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Физиологическая потребность помогла Михаилу Владимировичу обнаружить серьезную коммунальную аварию под мостом в районе улицы Транспортной. Электрические провода, идущие по железобетонным опорам переправы, не выдержали испытания временем и рухнули в воду.

«Я шел из города (купил продукты) и по нужде хотел, потому что здесь негде. Спустился - сначала думал, что показалось. Хорошо, тут никого не было, а если бы был, точно было бы что-то очень плохое. Пускай думают те, кто этим занимается», - возмутился Михаил Владимирович.

Инженерные сети спрятаны в металлические трубы, вес конструкции внушителен, Михаил Владимирович не просто так заговорил о возможном печальном исходе данного обрушения. Кроме того, мужчина уверен: линия действующая, и то, что часть ее теперь находится в воде, чревато серьезными последствиями.

«Световая опора горит, свет горит, под напряжением, да. А если какие-нибудь другие люди подойдут, решат тут срезать, мало не покажется», - поделился опасениями Михаил Владимирович.

О проблеме сообщили и журналисты «Службы 11», отправив фотографии и комментарий в управление жилищно-коммунального хозяйства города. Там пообещали прислать на место обрушения инженерных сетей специалистов.

Съемочная группа надеется, что представители ЖКХ совместно с ресурсниками проверят надежность другой коммуникационной ветки, идущей по противоположной стороне моста.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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