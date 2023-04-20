Территория у Пензенского ТЮЗа не приспособлена для инвалидов

20.04.2023 | 19:27

Неожиданное препятствие для пешеходов появилось на улице Тарханова. Во время благоустройства территории возле театра юного зрителя рабочие установили бордюрные камни весьма странным способом - перегородили дорожными элементами два тротуара, ведущие в сквер. В первую очередь неудобство испытывают люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые родители и юные жители Пензы.

«Основные дорожки с установленными бордюрами не дают возможности проехать колясочникам, мамам с колясками, детям на самокатах и велосипедистам», - сообщил в соцсети один из пользователей.

«И их объехать можно только с выездом на автомобильную дорогу», - пожаловался другой.

Пешеходы, передвигающиеся на своих двоих, тоже заметили изменения, и они оказались не в лучшую сторону.

«Конечно, мешают», - отметила горожанка.

«Через них приходится перешагивать. Нужно сделать что-то получше», - предложила девушка.

По словам руководства театра, заказчиком работ по асфальтировке этой площадки выступает управление капитального строительства. Подрядная организация, взявшаяся за выполнение муниципального заказа, пока не завершила начатое до конца, но до 31 мая все недочеты должны быть исправлены. Необходимо уложить еще как минимум один слой дорожного покрытия и постараться сгладить границу участков.

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