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Из жизни

Пензенцы пожаловались на разбитую дорожку в центре Пензы

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Асфальт на дорожке, соединяющей улицы в самом центре города, рассыпался в прах. Она проходит между домами № 84 и 86 на Московской мимо здания «Горэлектросети» и упирается в улицу Володарского.

«Я здесь очень редко хожу, потому что, по-моему, здесь вообще нет дороги», - отметила горожанка.

«Хотелось бы, чтобы поровнее было, потому что зимой здесь тоже ничего хорошего», - рассказала прохожая.

Кое-где видны остатки асфальта, с каждым годом их все меньше, путь пешеходов усложняется. Дорожка не оставлена без внимания, ее подметают, рабочие убирают мусор. Но заплаты на полосу не ставят - бесполезно.

«Я даже не помню, когда ремонтировали... лет 10 - точно нет. Выбоины, зимой вообще невозможно пройти», - пожаловалась женщина.

В этом году, как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт тротуара не предусмотрен, но возможность восстановления участка улично-дорожной сети рассмотрят в 2024-м.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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