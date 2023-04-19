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Из жизни

Капли дождя стекают в квартиры на Минской, 18

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Валентина Ефимовна изучила прогноз погоды и предполагает: скоро на пятом этаже дома на Минской, 18, прольется дождь. Крыша давно прохудилась, капли просачиваются через ветхий кровельный материал в комнаты и коридор.

«Снег сойдет - течет, дожди идут - течет тоже, вот так вот. Ведра, тряпку раскладываю», - пожаловалась женщина.

Сосед попытался замазать щели между плитами в потолке, не поленился и сделал армирование, только вода все равно находит лазейки. На общей кухне тоже бывает дождливо.

«И притом так сильно! Приходится через час смотреть и выливать. Наверху на крыше, наверное, воздуховод сломался и протекает», - сообщила пенсионерка.

Валентина Ефимовна ходила в управляющую компанию выяснять, когда будет ремонт. Там ей сказали: текущий делать нет смысла, так как грядет капитальный.

Совпало, что в день приезда съемочной группы «Службы 11» региональный фонд капремонта расклеил объявления о замене кровли. Подрядчик с апреля по июнь должен украсить дом на Минской, 18, новой крышей.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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