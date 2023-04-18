На проспекте Победы от фасада дома № 84 отвалилась штукатурка

18.04.2023 | 21:11

Как оказалось, достаточно легкого прикосновения, чтобы приличных размеров кусок штукатурки отвалился от фасада дома на проспекте Победы, 84. Съемочную группу «Службы 11» к месту коммунального ЧП в очередной раз вызвала жительница первого подъезда Антонина Николаевна, которая узнала об обрушении от своего мужа.

«А если рухнет вся стена? И что мы будем делать? В том году отремонтировали, а вот все отвалилось», - пожаловалась пензячка.

Рабочие явно нарушили технологический процесс и нанесли слой штукатурки на кирпичную кладку, перед этим даже не обработав поверхность, чтобы цементная смесь схватилась намертво. Скорее всего, строители торопились привести в порядок дом, расположенный вдоль одной из главных дорог в городе.

«Им стыдно, наверное, что такая стена плохая. Везде всех вызывала - никаких дел», - сообщила пенсионерка.

В результате некачественно выполненных работ часть торца дома нужно вновь ремонтировать. Антонина Николаевна отправила заявку в управляющую компанию, а журналисты сообщили о случившемся в городскую администрацию, но оттуда реакции не последовало.

Что касается капитальных изменений фасада пятиэтажки, то они запланированы на 2028 год.

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