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Из жизни

На проспекте Победы от фасада дома № 84 отвалилась штукатурка

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Как оказалось, достаточно легкого прикосновения, чтобы приличных размеров кусок штукатурки отвалился от фасада дома на проспекте Победы, 84. Съемочную группу «Службы 11» к месту коммунального ЧП в очередной раз вызвала жительница первого подъезда Антонина Николаевна, которая узнала об обрушении от своего мужа.

«А если рухнет вся стена? И что мы будем делать? В том году отремонтировали, а вот все отвалилось», - пожаловалась пензячка.

Рабочие явно нарушили технологический процесс и нанесли слой штукатурки на кирпичную кладку, перед этим даже не обработав поверхность, чтобы цементная смесь схватилась намертво. Скорее всего, строители торопились привести в порядок дом, расположенный вдоль одной из главных дорог в городе.

«Им стыдно, наверное, что такая стена плохая. Везде всех вызывала - никаких дел», - сообщила пенсионерка.

В результате некачественно выполненных работ часть торца дома нужно вновь ремонтировать. Антонина Николаевна отправила заявку в управляющую компанию, а журналисты сообщили о случившемся в городскую администрацию, но оттуда реакции не последовало.

Что касается капитальных изменений фасада пятиэтажки, то они запланированы на 2028 год.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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