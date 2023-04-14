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Из жизни

Жители Сабуровки пожаловались на ужасную дорогу к деревне

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Жители деревни Сабуровка Колышлейского района прислали видеозапись в редакцию программы «Служба 11». Они жалуются на ужасное состояние грунтовки, ведущей в небольшой населенный пункт. О нем районная администрация, видимо, забыла. А между тем там тоже живут люди преклонного возраста, к которым не может проехать скорая помощь, по разбитой дороге не ездит школьный автобус - дети пешком ходят на занятия.

Отрезанными от цивилизации называют себя сельчане. В Сабуровке даже магазина нет.

«До райцентра у нас здесь автобусы не ходят, вызываем такси. А такси отказывается ехать по такой дороге - либо за очень большие суммы», - пожаловалась женщина.

Жители деревни собрали всю необходимую документацию, обращались в различные инстанции, но до сих пор продолжают разбивать подвески автомобилей.

Люди просят о помощи руководство региона, раз районная власть ничего поделать не может или не хочет. Кстати, в самом Колышлее состояние дорог тоже оставляет желать лучшего. Например, на улице Строителей.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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