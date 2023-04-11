Кого-то пришибет: на 8 Марта старое дерево касается проводов

11.04.2023 | 21:17

Березовая аллея вместо старого кустарника. Когда-то за домом № 15 на 8 Марта были непролазные заросли. После очередных раскопок они поредели, частично вырезали жильцы. Остались деревья, которые с каждым годом не молодеют. Два из них начали покушаться на кабели, протянутые между фонарными столбами.

«Дерево на проводе держится. Если будет падать дерево, оборвутся провода и кого-то пришибет. Здесь и дети в школу идут, а школы здесь четыре штуки подряд, и садик и ясли рядом. Корни видать уже все», - пожаловалась Людмила Васильевна.

«Мы на первом этаже живем. И каждое утро, как встаешь, глядишь на это дерево - и страшно становится. Прямо видно, что вот-вот упадет. И главное - здесь провода все проходят», - рассказала Валентина Филипповна.

Журналисты «Службы 11» обратились в ресурсоснабжающую организацию с просьбой прислать специалистов для оценки ситуации, а еще лучше - обрезать ветки, в которых уже запутались провода.

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