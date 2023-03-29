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Из жизни

Пензенцам с улицы Пушкина пришлось прятаться от пыли

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Пыль столбом, словно мгла, заволокла улицу Пушкина. Жители дома № 25 в спешке попрятались в подъезды. Кто не успел, горько пожалел.

«Окна открыты, а мы ушли. Страдали, что пыль такая, а у нас окна открыты и все нам теперь в окна. И машины ездят, пылища», - пожаловалась пенсионерка.

Все накопилось за зиму - дворник старался, сыпал песок на лед и не все в свое время вымел. Теперь трактор распределил по округе. Асфальт стал чуть чище, а газоны, машины, площадка - грязнее.

«10 лет не убрано. У меня - под окнами! Мы ветераны, людям по 87 лет. 10 лет не убирались, там дохлые голуби», - возмутилась жительница дома.

Ветер добавляет хаоса, выносит мусор из контейнеров и перекидывает в другие точки. Свежеподметенная дорога через пару минут приобретает неопрятный вид.

Кончится межсезонье, когда зима почти закрыла за собой дверь, а весна в нее протискивается, дожди принесут свежесть, а там и зелень на газонах появится.

«Ранняя весна, что же... Пыль - и все, никуда не денешься. Не в первый раз», - отметил прохожий.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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