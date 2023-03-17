Дачники устраивают свалку вдоль трассы на Одесской

17.03.2023 | 20:30

Чем ближе к трассе, тем больше мусора. Грязные тайны выходят на свет. Садоводческие товарищества находятся за М-5. Люди переходят дорогу и по тропинке мимо гаражей движутся к Одесской и Ульяновской. Кто-то оставляет следы в виде мешков и отдельных предметов, бывших в употреблении.

«Мне кажется, все подряд складывают, потому что даже около домов лежит, не то что там», - рассказала прохожая.

Рядом - гаражный кооператив, стоят кладовки. Порядки близ них тоже мало, мусор и туда залетает.

«Идут на дачу, с дачи и бросают. Мусорка-то вон, рядом, но чуть дальше от нее пройти - там тоже будет полно пакетов. Не доносят. Вот такие мы свинтусы», - объяснила горожанка.

Славятся нечистоплотностью бродяги, но они обычно разбирают мешки и пакеты, разбрасывая вокруг отходы. А здесь «груз» аккуратно упакован. Выносить-вывозить снова придется помощникам администрации Октябрьского района.