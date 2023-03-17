Сетевое издание|18+|Пятница|17 мар 2023|21:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Дачники устраивают свалку вдоль трассы на Одесской

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Чем ближе к трассе, тем больше мусора. Грязные тайны выходят на свет. Садоводческие товарищества находятся за М-5. Люди переходят дорогу и по тропинке мимо гаражей движутся к Одесской и Ульяновской. Кто-то оставляет следы в виде мешков и отдельных предметов, бывших в употреблении.

«Мне кажется, все подряд складывают, потому что даже около домов лежит, не то что там», - рассказала прохожая.

Рядом - гаражный кооператив, стоят кладовки. Порядки близ них тоже мало, мусор и туда залетает.

«Идут на дачу, с дачи и бросают. Мусорка-то вон, рядом, но чуть дальше от нее пройти - там тоже будет полно пакетов. Не доносят. Вот такие мы свинтусы», - объяснила горожанка.

Славятся нечистоплотностью бродяги, но они обычно разбирают мешки и пакеты, разбрасывая вокруг отходы. А здесь «груз» аккуратно упакован. Выносить-вывозить снова придется помощникам администрации Октябрьского района.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте