В доме на Кулибина, 9, начали крошиться кирпичи

16.03.2023 | 18:45

Дом на Кулибина, 9, становится близнецом печально известного № 10 напротив. Оно расселено - признано аварийным досрочно, стало рассыпаться буквально на глазах. Точно так же разрушается кладка в четырехэтажке.

«На четвертом этаже рушится балка и кирпичи выпадают. Их выдавливает, от сырости, наверное, так как постоянно в подвале была вода. Редко когда выкачивают», - рассказал местный житель.

Пару лет назад бывшее общежитие разъедал кипяток. Кошмар длился не один день.

Тогда разрушения на фасаде были еще не страшные. За минувшие два года масштаб возрос: начинают выпадать рамы, кирпичи превращаются в песок. Сходство с аварийным домом № 10 все заметнее.

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