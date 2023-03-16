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Из жизни

Теплотрасса на Кронштадтской закутана в лохмотья

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Высоко над землей расположена ветка теплотрассы. Трактор и грузовые машины проезжают свободно, не задевая, деревья не касаются, кошек лазить по ней не тянет - есть теплые места пониже. Однако трубы у дома на Кронштадтской, 4а, одеты в отрепье.

«Это просто оттого, что не ремонтировали», - предположила горожанка.

К дому номер 2 на Кронштадтской протянута аккуратно закутанная во все новое ветка. Ресурсники избирательно подошли к заботе о подведомственных сетях.

«У нас ведь как: скорей-скорей, потом доделаем. А на «потом» не остается времени», - констатировала пензячка.

Горячая вода надежно заперта в трубах, но впустую тратится тепло, платить за которое надо много. В счетах за отопление в сезон всегда стоят самые большие суммы.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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