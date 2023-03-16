На улице Луначарского продолжают бросать мусор где попало

16.03.2023 | 18:30

Жильцы дома № 36 на улице Луначарского и соседних строений очень переживали, что куча веток во дворе пятиэтажки будет лежать долго. В начале марта оставшийся после кронирования деревьев мусор представители коммунальных служб аккуратно собрали и оставили до лучших времен. Привычный для областного центра пейзаж, смотреть на который уже надоело.

«Конечно, некрасиво! И здесь лежат, и где 83-й дом - там тоже много. И у нас - я в 21-м доме живу - в прошлом году вырубили и все лежат», - рассказала пенсионерка.

Пришло резкое потепление, и вместе со снегом буквально за два дня исчезли и ветки. В первом случае постаралась погода, во втором - коммунальщики, которые не стали дожидаться жалоб в свой адрес.

Однако другая проблема пока так и не решена. Люди по-прежнему избавляются от пакетов с мусором на свободном пятачке рядом с деревьями. Между тем на одном черным по белому написано, что придомовая территория не предназначена для сбора твердых коммунальных отходов.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).