На улице Кирова деревья могут разломать газовую трубу

16.03.2023 | 19:15

Густые заросли покрывают склон от дома № 1 на улице Кирова до лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому монастырю. Через ветки деревьев просматриваются купола храма. Представительная сталинка, ветвистые тополя, клены, ясени словно создают барьер между шумной улицей и умиротворяющей тишиной самого старого строения Пензы.

До поры до времени здесь такая спокойная атмосфера, замечают прохожие. Они видят проблему и полагают, что она крайне серьезна. Деревья нависли над газовой трубой, низко склонились, а некоторые сучья уже давят на сети.

«Трещинка будет - газ пойдет. Потом - взрыв. Дяденька пойдет с сигаретой - и пуххх!», «Рванет когда-нибудь», - предсказали горожане.

Даже жутко становится от такой перспективы.

«Всем достанется, не только этому дому», - отметил мужчина.

Труба тянется над лестницей. Деревья, даже если пощадят коммуникации, могут свалиться прямо на пешеходов.

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