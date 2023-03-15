Ремонт кровли не обрадовал жильцов дома на Экспериментальной

15.03.2023 | 19:15

В доме на улице Экспериментальной кровлю обновили так, что она протекает, а по стенам многоэтажки № 7а пошла плесень. Качеством выполненного ремонта местные жители остались недовольны.

«Они сняли оцинковку и положили как фольгу. И сдали. А оцинковка хорошая была», - рассказала пенсионерка.

По словам местных, рабочие намудрили и с водостоками. Систему они соединили с канализацией, и теперь стихия регулярно караулит некоторых за порогом.

«На первом этаже живет семья, двое детей маленьких. Она приходит с работы - а вода до зала дошла! Мы уже неоднократно говорили, к нам приходили, пообещали, а потом сказали: никто заделывать обратно не будет!» - пояснила активистка.

Те же самые рабочие следят за коммуникациями в подвале многоэтажки. Лопнувшие трубы они латают с помощью тряпок и чопиков. Подобное отношение обслуживающей организации к дому, естественно не устраивает жильцов, но найти общий язык с управляющей компанией люди не могут. В результате живут под текущей крышей и с дышащими на ладан инженерными сетями.