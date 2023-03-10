Шлагбаум на улице Карпинского стал причиной обращений в ведомства

10.03.2023 | 21:11

Шлагбаум на въезде к дому на Карпинского, 10, появился еще в прошлом году, но Александр Сергеевич по сей день не прекращает борьбу. Противник установки препятствия считает, что оно усложняет маршрут.

«Мне повезло просто, что я рядом с аркой живу, могу проехать, а все равно неудобно, потому что это ограничивает права любого жильца. Предлагают ключи приобрести стоимостью 1 500 рублей, грубо говоря. Почему я должен покупать ключ, если мне не нужен шлагбаум и я не соглашался с его установкой?» - возмутился мужчина.

Короткий путь ныне перекрыт. Можно добираться через арку между домами № 10 и 10а, а можно в объезд - мимо дома на Карпинского, 8.

«Езжу через арку. Ключ есть, но я не пользуюсь. Я на машине редко езжу», - рассказал Николай.

Мнения жильцов расходятся.

«Ну, в принципе, поменьше здесь ездят, а все равно через арку - проходной двор, постоянно идет поток машин», - отметил Владимир.

«Когда не было шлагбаума, машины ездили, как по Карпинского. Через арку - да, так же, но все равно машин меньше. Видят шлагбаум, разворачиваются и уезжают», - объяснил Игорь Викторович.

Александр Сергеевич продолжает отстаивать свою точку зрения. Он написал обращения в администрации города и района, в главное управление МЧС, министерство ЖКХ. Большинство ведомств ссылаются на право общего собрания жильцов решать, что делать с придомовой территорией. Как вариант, противнику установки шлагбаума предлагают обратиться в суд.

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