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Из жизни

Пензячка осталась без унитаза после визита сантехника

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Унитаза в туалете Валентины Федоровны нет уже вторые сутки. Его пришлось снять, так как начала подтекать общедомовая труба.

«Я пробовала сама ликвидировать, но у меня не получалось, и я пошла к ним. А они прислали мне сантехника с каболкой. Я в первый раз видела, вы знаете, что такое каболка?» - рассказала пенсионерка.

Это смоляной канат, его используют в том числе для ремонта коммуникаций водопроводных и канализационных. Он не внушил Валентине Федоровне доверия.

«Говорят, сейчас сюда забьем. «Сюда не надо забивать, здесь 5 сантиметров, можно так заделать. Я сама бы сделала, я просто не знаю как». Он меня отодвинул и колотил эту трубу. Я стояла думала: сейчас он трещину сделает, и ко мне полетят все фекалии», - пожаловалась женщина.

В одном месте течь устранили, в другом - образовалась. И теперь Валентина Федоровна никак не дождется мастера. Долго пользоваться ведром вместо унитаза неприятно, и где утилизировать содержимое во дворе большой многоэтажки (Воронова, 2) - вопрос.

Журналисты «Службы 11» дозвонились в управляющую компанию «Единство». Валентина Федоровна сообщила через несколько часов: сантехник явился, к ремонту приступил.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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