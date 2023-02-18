Вырубка зарослей может улучшить обстановку на Ульяновской

18.02.2023 | 17:30

На Ульяновской, в районе бывших общежитий на нечетной стороне, неспокойно: стекла в домах бьют, машины вскрывают.

«Вот «семерочка» стоит, она была взломана. Почему? Света нет, ночью хулиганят», - рассказал местный житель.

Ночные групповые диалоги с частным упоминанием далеких и близких родственников, различных частей тела, сложносочиненные предложения с неологизмами нередки в районе Ближнего Арбекова. Запущенная территория с минимальным освещением - приют для любителей напитков с градусами.

«Хулиганов здесь хватает. Вон там есть магазин, продаются фурики по 50 рублей. Все там покупают», - пояснил горожанин.

Изменить климат на Ульяновской можно, если вырубить заросли, отремонтировать фонари, чаще чистить территорию и активнее призывать население вести здоровый образ жизни.