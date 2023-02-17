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Из жизни

Пензенцы не могут добиться опиловки опасного клена на Ленина

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Люди писали в различные инстанции, теперь пытаются докричаться до коммунальщиков. Жители дома № 45 на улице Ленина располагают разрешением о спиле старого американского клена. Документ датирован 2020 годом. На календаре уже 2023-й, но специалисты, отвечающие за озеленение города, в этом дворе так и не появлялись.

«Приедем, приедем» - и все. Никаких действий не принимали. Дерево на балконе все ломает. Крышу только покрыли - того и гляди листы поснимает», - сообщил Владимир Никифорович.

Балкон на третьем этаже уже пострадал от вымахавшего дерева, которое слишком широко раскинуло свои ветви. В доме недавно обновили кровлю. Местные жителям жаль потраченных на капремонт средств.

Добиться опиловки дело непростое: требуется собрать кучу бумаг, обойти не одну инстанцию. Этот сложный путь люди прошли, остался последний этап. Дело за коммунальными службами.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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