Бездомных подозревают в создании свалки на улице Ухтомского

16.02.2023 | 21:40

Людей без определенного места жительства подозревают в создании беспорядка в разных районах города. Взять, к примеру, улицу Ухтомского. За домом № 83 и соседним, с литерой А, - заросший кустами и деревьями пустырь.

Под землей много погребов, собственники жилья обустраивали их еще в советские времена. В зарослях обычно располагаются граждане, не имеющие постоянного места проживания.

«Там свалка у нас, они там все достают и куда-то таскают, сдают», - рассказал прохожий.

Сюда приносят пакеты с мусором, старую мебель, вынимают металлические детали. Рядом, под Толстовским путепроводом, - нечто похожее на пункт приема вторсырья.

Территория в безобразном состоянии. Бьется в тесной печурке огонь без присмотра, ни одной живой души, но, возможно, все просто попрятались от съемочной группы «Службы 11». Вероятно, им неловко за созданную помойку рядом с гаражами под мостом.

Сколько не убирали представители администрации пустырь, на следующий же день здесь появляется очередная свалка.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).