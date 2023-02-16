Сетевое издание|18+|Четверг|16 фев 2023|22:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

Бездомных подозревают в создании свалки на улице Ухтомского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Людей без определенного места жительства подозревают в создании беспорядка в разных районах города. Взять, к примеру, улицу Ухтомского. За домом № 83 и соседним, с литерой А, - заросший кустами и деревьями пустырь.

Под землей много погребов, собственники жилья обустраивали их еще в советские времена. В зарослях обычно располагаются граждане, не имеющие постоянного места проживания.

«Там свалка у нас, они там все достают и куда-то таскают, сдают», - рассказал прохожий.

Сюда приносят пакеты с мусором, старую мебель, вынимают металлические детали. Рядом, под Толстовским путепроводом, - нечто похожее на пункт приема вторсырья.

Территория в безобразном состоянии. Бьется в тесной печурке огонь без присмотра, ни одной живой души, но, возможно, все просто попрятались от съемочной группы «Службы 11». Вероятно, им неловко за созданную помойку рядом с гаражами под мостом.

Сколько не убирали представители администрации пустырь, на следующий же день здесь появляется очередная свалка.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте