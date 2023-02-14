Дворы на улицах Челюскина и Кольцова затопило нечистотами

14.02.2023 | 19:27

Дурно пахнущая история разыгралась в сосновом бору. Из пока не установленного точно источника хлынула канализация и затопила два участка на улицах Челюскина и Кольцова.

«По беседку все было в фекалиях, все было залито. Если сейчас немножко капнуть, будет видно, просто снегом припорошено», - сообщила Екатерина.

Это случилось в темное время суток. Женщины обнаружили следы утром.

«Мы вышли на улицу - тут зловоние стоит. Я стала подходить и провалилась. Все, что стекало, протекло ко мне. Даже снег прошел, чернота видна. Он мне залил весь огород», - возмутилась Ольга Сергеевна.

Сосед Олег Васильевич, по мнению женщин, решил сэкономить на услугах ассенизатора.

«Вывел все на муниципальную землю, идет скос, и по забору пошло ко мне», - сообщила местная жительница.

«Они вывели шланг, был прямо след от этого шланга», - заявила Екатерина.

«Зачем я буду лить, каким образом? Она шла не здесь», - объяснил Олег Васильевич.

Согласно его версии, где-то в недрах муниципальной земли прячется загадка. Выгребная яма находится примерно в центре участка, ассенизатор обычно подъезжает к воротам на улице, с помощью нескольких труб откачивает. Последний раз даже наследил у крыльца напротив неизвестного источника.

«Он дернул - и у него вылетело. Я крикнул: «Стой!» - отметил Олег Васильевич.

К выяснению причин подключились участковый, глава администрации района, пострадавшие будут писать жалобу в прокуратуру, чтобы исключить появление фекальных рек в дальнейшем.

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