Из жизни

Пензенца напугала возможность взрыва колонок в доме на Московской

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В доме на Московской, 86, после коммунальной аварии упал напор воды, в результате чего установленное в квартирах газовое оборудование работало с перебоями.

«Колонки старые, то есть, то нет, фитиль гаснет, и возможен в любой момент взрыв. Люди там старые. Я им, конечно, сказал «стойте следите», но это не помогает. Звонки не помогают тоже», - заявил Леонид Иосифович.

Жители пятиэтажки неоднократно обращались и в управляющую компанию, и в ресурсоснабжающую организацию, чтобы выяснить причину, почему вода течет из кранов тонкой струйкой.

«Тогда сказали, что нет свободных людей, чтобы возиться с этой дрянью. Им было объяснено, что речь не о том, как нам помыться, а о том, что мы можем взорваться. Потом я звонил уже во всякие инстанции, последняя - прокуратура», - рассказал Леонид Иосифович.

И все было безрезультатно. Однако после визита журналистов - может, эти события и не связаны, но факт остается фактом, - в дом к пензенцу нагрянули слесари, провели какие-то ремонтные работы в подвале пятиэтажки, и напор воды в квартире пенсионера и у соседей стал достаточным для безопасной эксплуатации газовой колонки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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