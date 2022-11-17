В Пензе дерево задело линию электропередачи и загорелось

17.11.2022 | 21:28

Из искры возгорелось пламя и пережгло ветку ветлы. Дерево стоит напротив дома № 4 на улице Ермака.

«Оно соприкасалось - и началось: в двух местах - как бенгальские огни. Я звонила железнодорожникам, в горэлектросеть, приезжали и оттуда, и оттуда представители. Походили, посмотрели, поахали: «Да, будем смотреть, будем соображать», - рассказала местная жительница.

Ветла стоит за деревянным сараем, поблизости от дома, много и других построек - тоже из горючего материала. Раскидистая великанша стала злейшим врагом.

Представители организации, обслуживающей сети, предложили пенсионерке самостоятельно обрезать ветки. Женщина опешила: такое под силу только специалистам.

«Эти ветки упадут на провода. Их нужно оттягивать на дорогу, у меня нет такой возможности. А во-вторых, не мы сажали, если начнем пилить, приедут и нас оштрафуют», - отметила Наталья Викторовна.

Комиссия была здесь летом, прошло больше четырех месяцев, а специалисты все соображают, как опилить ветлу.

Наталья Викторовна не может спокойно спать, прислушивается к звукам на улице. Едва слышит треск, выскакивает на крыльцо: вдруг опять ветки рвут провода, посыплются искры, из которых возгорится пламя.