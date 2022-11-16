Из жизни

Пензенцы сообщили о коммунальном беспределе на Южной Поляне

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Чтобы подробно рассказать о каждой проблеме жильцов дома № 82 на улице Калинина, не хватит и целого выпуска программы «Служба 11». Коммунальный беспредел творится в этом дворе на Южной Поляне, говорят местные.

Несколько месяцев назад вышел сюжет, как обитатели многоэтажки вместе с воспитанниками дошкольного учреждения тонули в нечистотах.

«Это канализация, даже в садик невозможно зайти, все беседки заполнены», - рассказала Валентина Николаевна.

К жилым постройкам и социальным объектам регулярно подступает и дождевая вода, которая размывает придомовую территорию. Она пользуется особой любовью у представителей коммунальных служб.

«Постоянно раскапывают и не закапывают толком. И ямы - я не знаю, как с ними бороться. Говорят, что они принадлежат дому, но средств таких у людей нет, чтобы асфальтировать», - отметила Галина Михайловна.

У соседнего строения № 80а уже несколько месяцев видны следы деятельности аварийной бригады. Еще летом в районе меняли трубы отопления, но благоустраивать территорию до сих пор никто не спешит. Активисты много раз обращались и в ресурсоснабжающую организацию, проводившую здесь работы, и к специалистам, в чьи обязанности входит восстанавливать асфальтовое покрытие на месте раскопок.

«Закидали землей, как раз дожди пошли, здесь непонятно что творилось. Теперь вода вымыла ямы и все в лоток идет, в 82-й дом, в подвал», - сообщила Татьяна Михайловна.

Аварийные деревья тоже доставляют много проблем - старые липы, тополя. А клен того и гляди накроет собой припаркованные во дворе машины.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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