Из жизни

Жителей домов на Ладожской ожидают большие теплопотери

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Изоляционного материала почему-то хватило не на всю систему новых тепловых сетей в Дальнем Арбекове. Врезки, ведущие в дома № 7 и 9 на Ладожской, закрывать никто не стал, соответственно, до потребителей доходит ресурс не той температуры, что поддерживается в общей системе.

На этот дефект в работе подрядной организации обратил внимание местный житель, который звонил в компанию, отвечающую за горячие батареи в квартирах горожан.

«Это было три-четыре дня назад, пока никаких шевелений. Кто должен делать, не знаю, наверное организация, которая делала модернизацию магистрали. Они просто недоделали, и все, как я понимаю. Оставили, а по каким причинам - не знаю. Тут работы, честно говоря, пяти человекам на один день», - рассказал Владимир Алексеевич.

Как теперь исправить имеющиеся недочеты, неясно - коммуникации частично скрыты бетонной плитой. Почти голые трубы лишь слегка прикрыты стекловатой. Чтобы окутать их сберегающей тепло изоляцией, необходимо поднимать П-образную конструкцию. Почему нельзя было сделать все как положено, сказать трудно.

«Где желтые трубы - оставили незакрытый колодец, в другом месте закрыли. А там играют дети», - указал горожанин.

Сильные холода еще впереди, и тогда станет понятно, какие тепловые потери понесут жители многоэтажек на Ладожской, если те, кто проводил капитальный ремонт участка сетей, не заизолируют трубы отопления и горячего водоснабжения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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