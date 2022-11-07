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Из жизни

В доме на Ленина, 11, накопились нерешенные проблемы

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У жителей дома № 11 на улице Ленина накопилось много претензий к качеству обслуживания многоэтажки. Цоколь отваливается, кирпичная кладка рушится, стеклянная рама в подъезде того и гляди упадет на головы.

«Про этот год ничего не могу сказать, а на будущий - да, в план поставлен. Не знаю, кто и что обещал, я не директор», - пояснил мастер управляющей компании Владимир Сигалев.

В квартиры на первом этаже через подвал лезут грызуны.

«Замучили и крысы, и мыши. Дома спать вообще не могу, закрываюсь в спальне, чтобы ко мне не забежали, полпенсии на мор уходит! Крышу не делают, все течет, ничего не надо!» - возмутилась женщина.

Собственники квартир на верхних этажах тоже недовольны работой организации, обслуживающей дом в Заводском районе. Стены здания с внешней стороны им приходилось ремонтировать самостоятельно.

«Мы замазывали, пишем заявления, что там может упасть. Приходила директор, когда лифты принимали, я ее приглашала в квартиру, на балкон, она посмотрела, записала. Потом сын писал - пришло письмо, что в III квартале будут делать. Прошло - тишина. Он еще раз написал - даже без ответа», - рассказала пенсионерка.

Противостояние жильцов и управляющей компании продолжается. Люди подумывают о смене обслуживающей организации, если та не начнет следить за состоянием дома, тем более что многоэтажку вряд ли можно назвать убыточной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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