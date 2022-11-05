Фасад дома на Депутатской, 17, рушится по частям

05.11.2022 | 16:00

Шанс дотянуть до расселения жители дома на Депутатской, 17, оценивают как минимальный. Даже посторонний и не сведущий в строительных делах человек посмотрит на фасад и сразу же поймет: пора сносить.

Многочисленные заплатки толку не имеют, попытки укрепить кладку безрезультатны.

«В 2020 году признали ветхим и аварийным жильем, поэтому нам делать ничего не будут. Куски стен просто выпадают, во втором подъезде на кухне стены уже нет, полкирпича», - рассказала жительница дома.

«Зима - что будем делать?» - задала риторический вопрос пенсионерка.

Ждать расселения жильцам придется долго: конкретных сроков пока нет, в действующую программу по переезду из ветхого фонда дом не попал. Должен завершиться действующий проект - это будет в 2025-м, и только потом станет ясно, когда людям паковать вещи и готовиться к новоселью.