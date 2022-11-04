Жительница Пензы выступила против ликвидации ее кладовки

04.11.2022 | 17:00

Сына жительницы дома № 11 на улице Ленина призвали в рамках частичной мобилизации, дома - муж-инвалид, а в подъезде орудуют рабочие, разнося кладовки. Скоро люди с кувалдами доберутся и до отгороженного помещения пенсионерки.

«Картошка здесь была, морковка, огурцы, компоты стояли. Еще остались банки. Все вынесли, весь коридор заставили. Картошку к мужу в комнату отнесли, лук тоже», - рассказала Антонина Михайловна.

Женщина собрала на даче богатый урожай овощей и фруктов, поэтому попросила представителей управляющей компании оставить кладовку хотя бы до весны. Но те выполняют предписание Главного управления МЧС России по Пензенской области по принятию мер к устранению выявленных нарушений в сфере пожарной безопасности.

К огнеборцам Антонина Михайловна тоже обращалась: по ее мнению, в подъезде все нормы соблюдены и в случае возгорания перегородки у трубы мусоропровода не помешают эвакуации людей.

«У нас же не ящики стоят где-то в середине. Ни мусора, ничего не было, все покрашено, все хорошо сделано», - привела доводы пенсионерка.

Часть жителей дома успели освободить занятые много лет назад площади, а у некоторых консервы все-таки пропали. Банки вдребезги разбила рухнувшая от напора рабочих кирпичная стена.