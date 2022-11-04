Из колонки на улице Серафимовича вытекает странная вода

04.11.2022 | 16:30

Водонапорный пункт напротив дома № 3 на улице Серафимовича сломан и пускает пузыри. У основания - пена, грязно-белые хлопья возвышаются и на крышке над гидрантом. Сюда вода дотекает из колонки и тоже пенится.

«Я приехала сюда в 2000 году - эта колонка здесь была и постоянно ломалась. Никто не хочет делать», - рассказала горожанка.

Хотел и мог супруг женщины. Это он придумал и смастерил колпак на водонапорный пункт, когда сборщики чермета украли деталь.

Но в последние годы следить за конструкцией стало некому. Галина Александровна просит о помощи ресурсоснабжающую организацию, тем более надо проверить, что за пузыри пускает старая колонка.

В компании сообщили: заявка от жителей дома на Серафимовича, 3, есть, ее планируют выполнить в ближайшие дни.