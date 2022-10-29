Из жизни

На Кронштадтской улице прибавилось колодцев-ловушек

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Надпись на стене про яркие воспоминания и слова «зря мы это делаем» предостерегает прохожих от необдуманных поступков. Вдруг кому-то захочется измерить глубину колодца у асфальтированной дорожки на Кронштадтской - и начнет человек проверять. А ведь может свалиться внутрь. Бетонная крышка шахты приоткрыта, словно зазывая в недра.

«Здесь я уже знаю, а там лично щит положил. И сейчас лежит», - показал пенсионер Юрий Григорьевич.

«Там» - это у первого подъезда дома на Кронштадтской, 8. Разбитая крышка колодца у бокового фасада дома № 5 на нее похожа, в том числе степенью опасности.

«Мы плиту положили, позвонили, и до сих пор такая же дыра. С пешеходной дороги наступить можно. Воткнется одной ногой - там и осталась, вывих, перелом», - отметил горожанин.

Многовато для одной улицы колодцев-капканов.

Кронштадтские ловушки поджидают пешеходов. У 5-го дома одна создана не без помощи работников, обслуживающих трассу. У 8-го появилась благодаря управляющей компании, которая бережно относится к новообразованиям у многоэтажки и не позволяет им исчезать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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