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Стены дома № 12 на улице Беляева покрылись плесенью

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Черные пятна на фасаде дома № 12 на улице Беляева свидетельствуют об отсутствии гидроизоляции в фундаменте здания. Системы защиты от влаги не было по проекту или ее не пощадило время - вопрос не в этом. Главное - что делать со стенами пятиэтажки, которые медленно начинают покрываться грибком, мхом и плесенью. Такие биологические наросты таят в себе опасность, говорит заведующий кафедрой гигиены, общественного здоровья и здравоохранения кандидат медицинских наук Александр Дмитриев.

«Мы дышим выделениями этих плесневелых грибов и частичками их, это биологическое воздействие, хорошего ничего здесь нет. И в то же время здесь есть моральный фактор: человек, видя все это, настраивается, у него обостряются и другие хронические заболевания, особенно легочные проявления», - сообщил он.

Грибок начал медленно поглощать внешние стены здания, но скоро может оказаться и в квартирах пензенцев. Тогда угроза здоровью жителей дома возрастет: аллергические болезни, астма и так далее. Избавиться от этой биологической атаки необходимо, и чем быстрее, тем лучше.

«Всю штукатурку надо будет удалять, соответственно, дезинфекционная специальная обработка, и только после этого - наносить новую штукатурку», - отметил Александр Дмитриев.

В соседнем доме цоколь здания недавно отремонтировали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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