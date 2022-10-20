Из жизни

Пензенцы боятся заброшенного дома на Днепропетровской

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Винни Пух был любимым героем детей одного из жильцов дома на Днепропетровской, 26, - кто-то из членов семьи нарисовал на обоях эпизод из легендарного произведения Алана Милна. Давно это было, дом опустел и стоит заброшенный.

«Я жила на втором этаже, дали квартиру в Ухтинке, туда переехала. После меня уже было общежитие, потом один остался, но он сахарным диабетом болел и, в общем, умер. Теперь там никого нет», - рассказала пензячка Валентина Васильевна.

Неказистый барак хорошо послужил многим людям, но время его вышло, пора сносить. Однако стоит уже больше пяти лет - без света, воды, газа, с частично выбитыми стеклами и сломанными дверями.

«Аварийный дом. Пока бомжей там нет, мы следим, чтобы туда никто не проникал. Но он же рухнет, и как все это будет выглядеть? Ребятишки залезут, авария может быть», - поделилась опасениями Тамара Михайловна.

Пока зеленый плющ обвивает строение, оно выглядит нестрашным. Зима обнажит все недостатки, ослабит и без того хрупкую постройку, занимающую участок приличных размеров, на котором можно было бы построить новый дом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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