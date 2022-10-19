Фасад дома на Ленина,16, вызывает недовольство жителей

19.10.2022 | 21:20

Со стороны подъездов фасад дома на Ленина, 16, выглядит не так, как с лицевой: обшарпанные стены, отваливающая штукатурка. Сразу видно, что многоэтажка старая - ее возвели еще в середине прошлого века.

Если сравнивать жилой фонд с женщинами, то представительницы прекрасного пола умеют скрывать свой возраст с помощью макияжа. Здесь бы он тоже не помешал, а точнее - косметический ремонт.

«Фасад меня не устраивает, конечно. А крыша... Я не на последнем этаже живу, поэтому не знаю. У меня жена занимается этим делом, она в основном все знает проблемы. Я не лезу», - рассказал Игорь.

Похоже, что не вникают в бытовые неурядицы жителей пятиэтажки (или не хотят этого делать) и представители управляющей компании с многообещающем названием «Уютный дом». Может, внутри и царят чистота и комфорт, но не везде.

«Подъезд в хорошем состоянии у нас, но эти - в плохом», - отметил мужчина.

Лестничные площадки действительно выглядят ужасно. Огромный кусок штукатурки - скорее всего, с потолка - упал не так давно, а вот облетевшей краской на стенах жильцы любуются уже много лет. Только новые почтовые ящики с патриотической символикой оставляют приятные впечатления от посещения данного подъезда.