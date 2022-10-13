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Жители пожаловались на обшарпанные стены дома на проспекте Победы

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Обшарпанные стены своей многоэтажки жители дома № 35 на проспекте Победы видят уже много лет. С момента постройки фасад здания не ремонтировался. Штукатурка отваливается, кое-где она держится на честном слове. Традиционная фраза «никому нет никакого дела» звучит из уст собственников квартир.

«Я писал года три тому назад, отписались они «нет вышки, не можем» - и все», - рассказал мужчина.

Внешний облик строения - не единственное, что волнует Виктора Григорьевича.

«Сзади дома - болото, ни пройти ни проехать. Здесь магазин, они этим маршрутом ездят. Детям играть негде, того гляди задавит машина», - сообщил пензенец.

Мужчина, в прошлом сам сотрудник коммунальных служб, обращает внимание на работу современных специалистов организаций, обслуживающих жилой фонд. Вернее, на их бездействие.

«Не видно ни слесарей, ни техников, ни инженеров, ни домоуправляющего или начальника ЖЭУ. У меня трехкомнатная квартира, я 1 100 каждый месяц плачу, а от них толку никакого нет», - возмутился мужчина.

Финансовое положение компании, отвечающей за многоэтажку, не позволяет ей привести в надлежащее состояние повидавшие виды стены дома. Жильцам предлагают ждать капитального ремонта, только на какой год он запланирован, ответственные лица не сообщают.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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