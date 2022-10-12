В Ухтинке из-за сломанной крыши заплесневела стена дома

12.10.2022 | 19:53

У дома № 21 в Ухтинке разрушается кровля, хотя зданию нет и 10 лет. У крыши своеобразная конструкция: ее не надо чистить - сугробы с нее съезжают.

«Падает сюда, и если попадешь - значит, попадешь», - констатировала жительница дома Татьяна Николаевна.

Пласт осадков сполз и потянул за собой лист кровельного материала.

«Там льдина была, стык, а оттепель и снега много, и накопилось. И там, наверное, может, неплотно где-то было. Ветер здесь всегда у нас, и, в общем, все задрало», - рассказала женщина.

Когда снег растаял, жильцы стали планировать ремонт кровли. Обслуживающая организация их покинула, но явилась новая, под названием «Наш город».

«Собирались сами нанять, чтобы сделали. Тут пришли из управляющей компании познакомиться. И мы задали вопрос: «Вы нам сделаете крышу?» - «Да». И все успокоились, ждут, когда они сделают. Если бы они сразу сказали, что пока нет средств, люди сделали бы уже давно сами», - отметила жительница дома Лариса Юрьевна.

Ожидание затянулось, время работало не на пользу дому и его жильцам.

«Летние дожди были, и у нас за несколько месяцев вся стена покрылась плесенью. А осень идет, там вообще ужас что будет, если нам не сделают», - поделилась опасениями Галина Васильевна.

Управляющая компания снова дает обещания, но выполнит ли - жильцы сомневаются. А верить хочется.

«Стали убираться в подъездах и около дома. Мы им задаем вопрос насчет крыши, но они отвечают, что очень мало платят, что новенькие и негде собрать средства», - пояснила Татьяна Федоровна.

Совсем мало времени осталось на выполнение работ - зима ждать не станет.