Из жизни

В Пензе инвалид пожаловался на качество ремонта жилья

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Жилое помещение не очень удачно было приспособлено под нужды инвалида. Управление ЖКХ города приняло замечания и прокомментировало претензии. В «Службу 11» обратился пензенец, чью квартиру перестраивали за счет муниципального бюджета. Мужчина перечислил недочеты. Один из них - в ванной комнате.

«Умыться там нельзя - раковину не поставили. На ванну я однажды облокотился, когда пользовался туалетом, и она перевернулась вместе со мной», - пожаловался Олег Казимирович.

«Согласно проектной документации, установка раковины в ванной комнате не предусмотрена. Укрепление самой ванны будет произведено на добровольных основах подрядной организацией, так как проектом также не предусмотрено укрепление самой ванны», - объяснила начальник отдела Управления ЖКХ г. Пензы Дарья Жучкова.

Строители переставили стену, максимально упростив доступ в санузел, кухню и коридор. Но с последним не получилось: коляска едва вписывается в проем.

«По проекту ширина прохода должна составлять 80 сантиметров. После выполнения ремонтно-отделочных работ ширина составила меньше этого расстояния», - отметила Дарья Жучкова.

На днях провис натяжной потолок в ванной комнате. Оказалось, потек полотенцесушитель, залило соседку этажом ниже.

«Подрядной организацией произведен демонтаж натяжного потолка. Управляющей компанией будут сделаны ремонтно-восстановительные работы стояка полотенцесушителя. В ближайшее время все восстановят», - сообщила начальник отдела Управления ЖКХ г. Пензы.

Олег Казимирович также добивается установки перекладин и ручек, за которые можно было бы держаться при передвижении. Его смущают скрипучие полы в кухне. На поцарапанную во время переезда мебель он уже жаловался подрядчику.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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