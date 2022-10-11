Из жизни

На ул. Новый Кавказ сразу несколько деревьев угрожают теплотрассе

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Тонкой и хрупкой выглядит труба по сравнению со стволом ветлы. Мощный представитель семейства ивовых навис над коммуникациями на улице Новый Кавказ, за домом № 4а.

«Я думаю, большая вероятность, что это дерево упадет на теплотрассу», - отметила прохожая.

На целостность тепловой структуры покушается не единственный представитель флоры. Два гигантских ствола плюс один поменьше, еще стоит совершенно высохший, уже неопознаваемый уродец. Вдалеке - целый ряд деревьев в опасной близости к сетям. Навалятся вместе и лишат жильцов многоквартирных домов отопления.

«Да запросто! Это здоровое дерево еще, может, и не упадет, но подрезать надо кусты. Там еще береза - ветер сильный подует, своротит», - поделился опасениями мужчина.

Надземная ветка коммуникаций против многочисленных агрессоров вряд ли выстоит. Их сучья уже повредили теплоизоляционный материал.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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