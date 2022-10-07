В Пензе на пути к зданию минстроя образовалась свалка

Путь к Министерству строительства Пензенской области (Суворова, 156) проходит мимо контейнерной площадки на улице Толстого. За счет рассыпанного мусора ее территория расширяется, поскольку отходы высыпаются и на проезжую часть, а также частично вымываются. Образуется водоем, когда идет дождь и если случается коммунальная авария.
«Течет река, я даже не пойму откуда», - сообщил пензенец Леонид Давыдович.
Колодец - под деревом за контейнерной площадкой. Из него выбиваются струи и стекают на проезжую часть вместе с отходами.
«По городу еду - три места уже вижу, текут реки», - рассказал мужчина.
Замусоренная площадка удивляет тех, кто ею пользуется часто.
«Вовремя не убрали - единственное, что можно сказать. А вообще такого безобразия не бывает. Аккуратно все кладут мусор», - отметила прохожая.
Даже близость к такому важному объекту, как минстрой, ничуть не повлияла на чистоту придорожной площадки для сбора бытовых отходов. Не туда смотрят чиновники, направляясь в свои кабинеты.
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