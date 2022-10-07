Из жизни

Крыльцо дома на улице Рахманинова угрожает безопасности людей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


О пандусах для детских колясок жители дома на Рахманинова, 7, даже не заикаются - просто привели бы в порядок крыльцо второго корпуса многоэтажки, которая уже разменяла шестой десяток. Примерно со дня сдачи строения в эксплуатацию лестница не ремонтировались. А ведь когда-то люди поднимались по ступеням из натурального камня. Теперь былая роскошь поредела и поросла мхом.

«85 квартир, платим в среднем по 3 000 рублей, выходит в месяц около 30 000 на капитальный ремонт - это грубо говоря. Есть старший по подъезду, но мы не знаем, где деньги и на что расходуются», - сообщила жительница дома Наталья.

Местные активисты рассказывают об опасностях, таящихся на ступеньках этого крыльца. Оказывается, люди с него уже сваливались, один раз не обошлось без серьезных травм.

«Мужчина падал, ломал руки, ноги. Между прочим, это было поздней осенью, в конце ноября, года два назад. Заявку делали еще в старый ЖЭМУП, а воз и ныне там», - отметила пензячка Любовь Трофимовна.

Жители дома с тревогой ждут наступления холодов, когда крыльцо превратится в ледяную горку. Правда, спуститься по ней вниз - удовольствие так себе.

Еще люди ломают головы, почему в других корпусах этой многоэтажки лестницы более-менее нормальные, а на разваливающееся крыльцо представители управляющей компании не обращают никакого внимания.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте