Крыльцо дома на улице Рахманинова угрожает безопасности людей

07.10.2022 | 21:26

О пандусах для детских колясок жители дома на Рахманинова, 7, даже не заикаются - просто привели бы в порядок крыльцо второго корпуса многоэтажки, которая уже разменяла шестой десяток. Примерно со дня сдачи строения в эксплуатацию лестница не ремонтировались. А ведь когда-то люди поднимались по ступеням из натурального камня. Теперь былая роскошь поредела и поросла мхом.

«85 квартир, платим в среднем по 3 000 рублей, выходит в месяц около 30 000 на капитальный ремонт - это грубо говоря. Есть старший по подъезду, но мы не знаем, где деньги и на что расходуются», - сообщила жительница дома Наталья.

Местные активисты рассказывают об опасностях, таящихся на ступеньках этого крыльца. Оказывается, люди с него уже сваливались, один раз не обошлось без серьезных травм.

«Мужчина падал, ломал руки, ноги. Между прочим, это было поздней осенью, в конце ноября, года два назад. Заявку делали еще в старый ЖЭМУП, а воз и ныне там», - отметила пензячка Любовь Трофимовна.

Жители дома с тревогой ждут наступления холодов, когда крыльцо превратится в ледяную горку. Правда, спуститься по ней вниз - удовольствие так себе.

Еще люди ломают головы, почему в других корпусах этой многоэтажки лестницы более-менее нормальные, а на разваливающееся крыльцо представители управляющей компании не обращают никакого внимания.