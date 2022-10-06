Из жизни

Заброшенное строение на ул. Толстого привлекает детей и бездомных

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Отдали бы народу - тот вмиг бы разобрал старое строение и пустил бы кирпичи в дело на дачах. Аварийно опасное здание пустует уже несколько лет, но условно - если обитателям домов на улице Толстого удается изгнать оттуда граждан без определенной прописки. Они так и норовят пустить корни в бесхозной «коробке».

«Осталась от старой электрощитовой», - рассказал местный житель Геннадий Иванович.

Люди помнят, что в «коробке» представители домоуправления хранили веники, лопаты. Потом заходить туда стало страшновато: стены потрескались, крыша обвалилась. Строение теперь привлекает юных искателей приключений.

«Кого-нибудь придавит - и сразу найдется, кому принадлежит. Ребятишки бегают, я им с балкона кричу. Там стена развалена, потом отвечать кто-то будет», - сообщил мужчина.

Жильцы дома на Толстого, 34, многократно писали просьбы, призывали на помощь народных избранников. Но никак не удается избавиться от развалин.

«Там вообще свалка, и в туалет туда ходят, там не поймешь что. Ее надо ломать. Уже сколько лет жалуются люди, и никто ничего не делает», - возмутилась местная жительница.

Стенку стоит лишь хорошенько толкнуть, и она сама рухнет - до того кирпичи изъедены сыростью. До сих пор непонятно, кому нужен этот памятник бесхозному имуществу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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