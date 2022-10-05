Пензенцы голосуют за появление сквера имени Юрия Шатунова

05.10.2022 | 20:42

Пенза в составе огромной страны голосует за присвоение имени Юрия Шатунова скверу в столице. Представители инициативной группы ездят по разным городам и собирают подписи. Обращение от миллионов поклонников передадут мэру мегаполиса Сергею Собянину.

«Неплохо, если это будет на мировом уровне. У нас три приложения подписей: одно собирают москвичи, второе - регионы и третье - зарубежье. Мы недолго ходили, дождь помешал, но 100 подписей пензенцев за час мы собрали. Очень хорошо отзывались, многие - прямо с душой», - рассказала поклонница Юрия Шатунова Дина.

Поклонники хотели бы присвоить имя певца пока безымянному скверу в столице между Цветным бульваром и Трубной - он выступал здесь, народный художник нарисовал портрет артиста, люди приносят сюда букеты.

А рядом с Цветным бульваром снимался клип «Розовый вечер».

В инициативную группу входят поклонники с большим стажем. Они росли вместе с Юрием, ездили с ним на гастроли, в его песнях черпали надежду, любовь и веру в лучшее.

«Есть план назвать и в Оренбурге улицу, где Юра рос в детском доме. Много идей. В Казахстане очень тепло принимали всегда Юру, и очень много поклонников из Казахстана объединяются и хотят открыть аллею Белых Роз», - сообщила фанатка певца Зарина.

Пензенские поклонники могут поставить подпись под петицией - Зарина ждет ценителей творчества Шатунова в 34-м отделе «Гостиного двора». Если появится сквер его имени в Москве, то впоследствии, возможно, и жители Сурской столицы захотят присвоить такое же одной из новых улиц или аллей.