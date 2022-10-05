Из жизни

Пензенцы голосуют за появление сквера имени Юрия Шатунова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пенза в составе огромной страны голосует за присвоение имени Юрия Шатунова скверу в столице. Представители инициативной группы ездят по разным городам и собирают подписи. Обращение от миллионов поклонников передадут мэру мегаполиса Сергею Собянину.

«Неплохо, если это будет на мировом уровне. У нас три приложения подписей: одно собирают москвичи, второе - регионы и третье - зарубежье. Мы недолго ходили, дождь помешал, но 100 подписей пензенцев за час мы собрали. Очень хорошо отзывались, многие - прямо с душой», - рассказала поклонница Юрия Шатунова Дина.

Поклонники хотели бы присвоить имя певца пока безымянному скверу в столице между Цветным бульваром и Трубной - он выступал здесь, народный художник нарисовал портрет артиста, люди приносят сюда букеты.

А рядом с Цветным бульваром снимался клип «Розовый вечер».

В инициативную группу входят поклонники с большим стажем. Они росли вместе с Юрием, ездили с ним на гастроли, в его песнях черпали надежду, любовь и веру в лучшее.

«Есть план назвать и в Оренбурге улицу, где Юра рос в детском доме. Много идей. В Казахстане очень тепло принимали всегда Юру, и очень много поклонников из Казахстана объединяются и хотят открыть аллею Белых Роз», - сообщила фанатка певца Зарина.

Пензенские поклонники могут поставить подпись под петицией - Зарина ждет ценителей творчества Шатунова в 34-м отделе «Гостиного двора». Если появится сквер его имени в Москве, то впоследствии, возможно, и жители Сурской столицы захотят присвоить такое же одной из новых улиц или аллей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте