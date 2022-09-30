Из стен дома на улице Воровского высыпаются кирпичи

30.09.2022 | 19:44

Яркий пример того, что происходит с домом из-за не вовремя отремонтированной отмостки: вода пагубно влияет на фундамент. На Воровского, 29, кирпичи превращаются в песок, высыпаются из стен. В квартирах на первом этаже сыро, холодно и властвует плесень.

«Ладно сыро - и мыши, и муравьев я не успеваю морить!» - пожаловалась жительница дома Тамара Дмитриевна.

Женщина понимает: им с соседкой на первом этаже зимой будет совсем не комфортно. Никакие паласы не помогут избавиться от леденящей стужи, холод проберется через разрушенную стену. Пенсионерка планировала самостоятельно справиться с проблемой, но поняла, что не рассчитала силы.

«Я хотела сама купить цемент и заделать, но мне 86 лет, что я буду замазывать?» - отметила она.

Стена - общедомовое имущество, за ее состояние отвечает обслуживающая компания. О капитальном ремонте речь не идет. Его делают в рамках региональной программы, из которой двухэтажка исключена по причине ветхости. Нужен обычный, текущий ремонт.