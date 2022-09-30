Сетевое издание|18+|Пятница|30 сен 2022|20:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Из стен дома на улице Воровского высыпаются кирпичи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Яркий пример того, что происходит с домом из-за не вовремя отремонтированной отмостки: вода пагубно влияет на фундамент. На Воровского, 29, кирпичи превращаются в песок, высыпаются из стен. В квартирах на первом этаже сыро, холодно и властвует плесень.

«Ладно сыро - и мыши, и муравьев я не успеваю морить!» - пожаловалась жительница дома Тамара Дмитриевна.

Женщина понимает: им с соседкой на первом этаже зимой будет совсем не комфортно. Никакие паласы не помогут избавиться от леденящей стужи, холод проберется через разрушенную стену. Пенсионерка планировала самостоятельно справиться с проблемой, но поняла, что не рассчитала силы.

«Я хотела сама купить цемент и заделать, но мне 86 лет, что я буду замазывать?» - отметила она.

Стена - общедомовое имущество, за ее состояние отвечает обслуживающая компания. О капитальном ремонте речь не идет. Его делают в рамках региональной программы, из которой двухэтажка исключена по причине ветхости. Нужен обычный, текущий ремонт.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте