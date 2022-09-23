Жителей домов на улице Свободы терроризирует тополь

23.09.2022 | 21:24

На улице Свободы живут в плену у обстоятельств. Не один год хозяев дома № 56 терроризирует высокий тополь: его ветки часто задевают линии электропередач.

«Дождь, ветер сильный - искры летят. Нам никто не заплатит, если дом загорится. Здесь еще проживает инвалид без рук, он сам ничего не сможет сделать», - сообщила жительница дома Татьяна Глухова.

Неоднократно женщина обращалась в администрацию Железнодорожного района - тщетно. Все обещают выслать бригаду, но этого не происходит. Да и по замерам, сообщают специалисты, все в пределах нормы.

«Мне прислали письмо: диаметр тополя - 60 сантиметров. Я полезла - 65-летняя старуха! - смерила. В нем - 220! Где они измеряли, я не знаю», - возмутилась Татьяна Глухова.

Последний ответ, которого добилась Татьяна, - обещание избавить горожан от угрожающего пожарной безопасности дерева до 17 октября. Но начинается сезон дождей и ветров, в домах № 56 и 58 на улице Свободы тревожатся за свое здоровье и жилье.