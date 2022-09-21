Бывшая баня на улице Дружбы продолжает пугать людей

21.09.2022 | 21:10

Банный вопрос на улице Дружбы стоит уже который год. И если раньше людей не устраивало, что помывочную закрыли, то теперь недовольство местных вызывает то, что от нее осталось.

«Там даже сделали козырек какой-то, а он свалился и там проходить нельзя вообще с ребятишками», - пожаловалась местная жительница Надежда Павловна.

Забор появился не так давно. Его установили по заданию предпринимателя, который выкупил баню. В тот момент люди обрадовались, ведь уже виделся конец их мучений, но спустя несколько дней поняли, что злополучное здание, кажется, останется с ними навсегда.

«Там собаки щенятся, дети и подростки неизвестно чем занимаются. Пройти нельзя, вонь, просто невозможно находиться. Трава пропадет - и здесь будет страх какой-то», - сообщила прохожая Наталья.

Да и само ограждение назвать серьезной преградой никак нельзя. Кто-то просто отогнул часть забора, открыв тем самым вход всем желающим в заброшенное здание. А еще, как это часто бывает, в подобных местах за считанные дни возникают стихийные свалки. Для людей, которые оказались на самом дне, - просто рай.

«Бомжи там не сидят - они там живут. И даже не просто живут, а семьями могут», - рассказала женщина.

Не так давно место было довольно популярным среди жителей Шуиста. В баню ходили все от мала до велика.

«В городе бань уже нет практически. Почему эту бросили, непонятно. Весь Шуист сюда ходил. Наверное, городу не надо», - отметила горожанка.

«Я обращалась в администрацию. Мне пришло письмо, что это частная собственность и единственное, что могут сделать, - предъявить штраф за неблагоустройство. Все», - пояснила Наталья.

Но, как уже становится понятно, таких мер явно не хватает.