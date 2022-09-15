На улице Ломоносова ремонт крыльца остановился на три месяца

15.09.2022 | 21:10

Экономический кризис, подорожание строительных материалов или просто халатное отношение к своей работе. В чем причина того, что реконструкция крыльца дома № 4 на улице Ломоносова остановилась, остается только гадать.

Ремонт требовался уже давно. Ходить по ступенькам было страшно, но все же возможно. Теперь же передвигаться здесь получается с большим трудом: часть их просто отсутствует.

«Сначала нам сделали крыльцо так плохо, что, наверное, жилищная инспекция приехала, посмотрела, что плохо, и они решили крыльцо сделать по-хорошему. Сделали сначала обрамление металлическим уголком верхней площадки и всех ступенек, и меня это радовало. Потом боковинки зашили. Осталось верх залить бетоном», - рассказала активистка дома № 4 на ул. Ломоносова Нина Алексеевна.

И тут процесс встал. Не сразу - рабочие даже залили смесью конструкцию, верхние ярусы выглядят вполне неплохо. Но то ли от усердия строителей, то ли от просчетов при составлении сметы материала не хватило. Вся эта ситуация произошла еще в июле, а на дворе уже середина сентября.

«До сих пор ни ответа ни привета. Директору звоню - недоступен, диспетчер пожимает плечами. И чисто случайно я дозвонилась директору в середине августа. «Да, да, доделаем», а теперь на телефон не отвечает», - пожаловалась Нина Алексеевна.

Впереди - зима. В дырах будет скапливаться вода, и крыльцо превратится в огромный каток. В присутствии съемочной группы «Службы 11» Нина Алексеевна еще раз пыталась дозвониться до директора управляющей компании, но в телефоне раздавались лишь гудки.

Спустя время женщина с другого номера все же вышла на связь с представителем управляющей организации.

«Мы с вами неделю назад уже разговаривали. Я сказал, что у нас поедет машина на объект с бетоном и мы заедем к вам, потому что отдельно возить бетон в таком объеме нецелесообразно. Я с подрядчиками свяжусь и вам перезвоню», - объяснил он.

Но подобные обещания звучат уже не первый раз, так что в слова коммунальщиков местные особо не верят.