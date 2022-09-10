На улице Можайского остроумным способом закрепили колонку

Просто и в то же время гениально - на Можайского необычным образом закрепили колонку. Водораздача на удобной транспортной развязке пользуется невероятной популярностью среди экономных жителей. Не все, кто приезжает за питьевой, состоят в числе абонентов ресурсной компании и, разумеется, за потребленную здесь чистую воду не платят.
Очень часто колонка валилась на бок. Теперь ее подперли искусно приваренными штырями и снизу умудрились добавить устойчивости.
«Надо было подумать и сделать. Русь всегда славилась мастерами», - отметил горожанин.
Раньше нещадно эксплуатируемый водонапорный пункт шатался у основания, но от того не становился менее привлекательным для желающих налить бесплатной воды.
«У нас своя вода с известью, поэтому набираем отсюда», - пояснил мужчина.
Перемен с той поры много. Колонка новая, закреплена гением инженерной мысли, держится не только на штырях - рядом с металлической опорой вбит еще кол. Для удобства придвинута скамейка, куда ставят фляги и ведра, - это тоже надо было продумать и смастерить.
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