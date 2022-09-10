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Из жизни

На улице Можайского остроумным способом закрепили колонку

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Просто и в то же время гениально - на Можайского необычным образом закрепили колонку. Водораздача на удобной транспортной развязке пользуется невероятной популярностью среди экономных жителей. Не все, кто приезжает за питьевой, состоят в числе абонентов ресурсной компании и, разумеется, за потребленную здесь чистую воду не платят.

Очень часто колонка валилась на бок. Теперь ее подперли искусно приваренными штырями и снизу умудрились добавить устойчивости.

«Надо было подумать и сделать. Русь всегда славилась мастерами», - отметил горожанин.

Раньше нещадно эксплуатируемый водонапорный пункт шатался у основания, но от того не становился менее привлекательным для желающих налить бесплатной воды.

«У нас своя вода с известью, поэтому набираем отсюда», - пояснил мужчина.

Перемен с той поры много. Колонка новая, закреплена гением инженерной мысли, держится не только на штырях - рядом с металлической опорой вбит еще кол. Для удобства придвинута скамейка, куда ставят фляги и ведра, - это тоже надо было продумать и смастерить.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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