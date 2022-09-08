Из жизни

Пензенец три года не может добиться качественного ремонта крыши

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

До сих пор жалеет о своей покупке Алексей Сергеевич. В 2019-м он приобрел комнату в бывшем общежитии на проспекте Строителей, 3, и по сей день не может решить глобальную, как оказалось, проблему - протечки из-за дырявой кровли.

«Раньше меньше текло, чем после того, как они сделали. Течет и здесь, и у соседей, они сделали ремонт, а обои начали все отваливаться», - пожаловался Алексей Сергеевич.

В 2019-м он, будучи опытным строителем, сам забрался на крышу и как профессионал испытал потрясение.

«Она проваливается: я подошел и провалился ногой. Что провалено, было пеной залито или засыпано гравием. Начал поднимать кровлю. Там было как - она проваливалась, плита рухнула, все висело на сетке. Они приезжали, засыпали гравием и стелили заново кровлю», - рассказал Алексей Сергеевич.

От воды ничто не защищало. Насколько позволяли силы и средства, Алексей Сергеевич сам закрыл дыру как умел.

История имела резонанс. Из ЖЭМУП № 7 прислали мастеров, те подремонтировали. Но лучше не стало, протечки продолжаются.

С управляющими компаниями бывшему общежитию не везет. После банкротства ЖЭМУП № 7 были другие, Алексею Сергеевичу предложили восстановить крышу за свой счет.

«Один я это не осилю, там сколько квадратов! Я залазил, там почистил что смог. Было у меня ведро гудрона, праймер, прошелся где швы, а что толку?» - поделился бедой Алексей Сергеевич.

Мужчине давно уже стоило бы написать жалобу в министерство ЖКХ и ГЗН, чтобы специалисты провели проверку, выявили ответственного и побудили к ремонту кровли.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте