Пензенец три года не может добиться качественного ремонта крыши

08.09.2022 | 20:14

До сих пор жалеет о своей покупке Алексей Сергеевич. В 2019-м он приобрел комнату в бывшем общежитии на проспекте Строителей, 3, и по сей день не может решить глобальную, как оказалось, проблему - протечки из-за дырявой кровли.

«Раньше меньше текло, чем после того, как они сделали. Течет и здесь, и у соседей, они сделали ремонт, а обои начали все отваливаться», - пожаловался Алексей Сергеевич.

В 2019-м он, будучи опытным строителем, сам забрался на крышу и как профессионал испытал потрясение.

«Она проваливается: я подошел и провалился ногой. Что провалено, было пеной залито или засыпано гравием. Начал поднимать кровлю. Там было как - она проваливалась, плита рухнула, все висело на сетке. Они приезжали, засыпали гравием и стелили заново кровлю», - рассказал Алексей Сергеевич.

От воды ничто не защищало. Насколько позволяли силы и средства, Алексей Сергеевич сам закрыл дыру как умел.

История имела резонанс. Из ЖЭМУП № 7 прислали мастеров, те подремонтировали. Но лучше не стало, протечки продолжаются.

С управляющими компаниями бывшему общежитию не везет. После банкротства ЖЭМУП № 7 были другие, Алексею Сергеевичу предложили восстановить крышу за свой счет.

«Один я это не осилю, там сколько квадратов! Я залазил, там почистил что смог. Было у меня ведро гудрона, праймер, прошелся где швы, а что толку?» - поделился бедой Алексей Сергеевич.

Мужчине давно уже стоило бы написать жалобу в министерство ЖКХ и ГЗН, чтобы специалисты провели проверку, выявили ответственного и побудили к ремонту кровли.